Реал сделал грандиозное предложение Челси по трансферу Азара - Mirror

Мадридцы готовы вложить огромную сумму на трансфер Эдена Азара.

После ухода Криштиану Роналду в Ювентус главной трансферной целью Реала стал игрок Челси Эден Азар.

По информации Mirror, "сливочные" сделали грандиозное предложение лондонскому клубу. Реал готов заплатить 170 миллионов фунтов (около 190 миллионов евро) за бельгийского полузащитника.

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Отмечается, что мадридцы также сделают Азара самым высокооплачиваемым игроком команды. Он будет получать 13 миллионов фунтов (около 14,5 миллионов евро) в год. В Челси бельгиец получает 10 миллионов фунтов в год (около 11,2 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать Челси своего игрока ради трансфера Эдена Азара.

Отмечалось, что сам футболист намекнул на переход в Реал и даже достигнул устной договоренности с клубом.

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