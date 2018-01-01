Роналду выставит на продажу свой огромный особняк в Мадриде

Португалец завершает свой переезд в Турин продажей дома в Мадриде.

Звездный форвард Криштиану Роналду готов полностью порвать с Мадридом и выставляет на продажу свой роскошный особняк.

По информации The Sun, стоимость дома оценивается в 4,8 миллиона фунтов (около 5,4 миллиона евро).

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

Ультрасовременный особняк оснащен семью спальнями и восьмью ванными комнатами.

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

В доме также имеется два бассейна - один крытый, а второй - открытый.

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

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Возле открытого бассейна есть зона отдыха с шезлонгами, а также рядом есть футбольное поле, на котором Роналду практиковался в выходные.

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

Также около дома есть огромный участок, на котором можно устраивать званые вечера или просто проводить время с любимой.

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

Дом оснащен роскошным тренажерным залом, в котором Роналду поддерживал свою форму вне базы Реала.

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

Узнать о владельце дома новому собственнику будет несложно - на дверных ручках нанесена монограмма с инициалами футболиста.

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

Кроме того в доме имеется большой гараж, в котором Роналду хранил свою коллекцию дорогостоящих автомобилей.

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

Шикарный особняк расположен в районе Ла-Финка в Посуэло-де-Аларкон.

Криштиану Роналду продает свой особняк в Мадриде instagram.com/cristiano/

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд купил себе роскошный особняк после окончания ЧМ-2018.

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