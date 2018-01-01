Роналду выставит на продажу свой огромный особняк в Мадриде
Звездный форвард Криштиану Роналду готов полностью порвать с Мадридом и выставляет на продажу свой роскошный особняк.
По информации The Sun, стоимость дома оценивается в 4,8 миллиона фунтов (около 5,4 миллиона евро).
Ультрасовременный особняк оснащен семью спальнями и восьмью ванными комнатами.
В доме также имеется два бассейна - один крытый, а второй - открытый.
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Возле открытого бассейна есть зона отдыха с шезлонгами, а также рядом есть футбольное поле, на котором Роналду практиковался в выходные.
Также около дома есть огромный участок, на котором можно устраивать званые вечера или просто проводить время с любимой.
Дом оснащен роскошным тренажерным залом, в котором Роналду поддерживал свою форму вне базы Реала.
Узнать о владельце дома новому собственнику будет несложно - на дверных ручках нанесена монограмма с инициалами футболиста.
Кроме того в доме имеется большой гараж, в котором Роналду хранил свою коллекцию дорогостоящих автомобилей.
Шикарный особняк расположен в районе Ла-Финка в Посуэло-де-Аларкон.
Ранее сообщалось, что голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд купил себе роскошный особняк после окончания ЧМ-2018.
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