Барселона может отдать Челси своего футболиста ради приобретения Азара - СМИ

Барселона готова включить в сделку с Челси по Эдену Азару полузащитника Усмана Дембеле.

Испанская Барселона планирует заполучить полузащитника Челси Эдена Азара.

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По информации Onda Cero, каталонцы готовы включить в эту сделку своего игрока Усмана Дембеле. "Синие" готовы принять это предложение, если помимо Дембеле получат еще 150 миллионов евро.

Отметим, что основным конкурентом Барселоны в борьбе за Азара является мадридский Реал, с которым футболист уже достигнул устной договоренности.

Ранее сообщалось, что Челси рассчитывает сохранить Эдена Азара в команде и готов отказать Реалу и Барселоне.

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