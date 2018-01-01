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Роналду погасил большую часть штрафа перед испанской налоговой

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Звездный португалец выплатил часть штрафа налоговой службе Испании.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Португальский футболист Криштиану Роналду признал свою вину в сокрытии доходов от испанских властей на сумму 14,7 миллионов евро.

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В качестве наказания 33-летний футболист получил двухлетний условный срок, а также обязан выплатить штраф в размере 18,8 миллионов евро.

Как сообщает A Bola, нападающий уже погасил часть долга в размере 13,5 миллионов евро и теперь должен выплатить оставшиеся 5,3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что звездный футболист Криштиану Роналду оставил огромные чаевые сотрудникам отеля в Греции.

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Теги: Криштиану Роналду, Испания, штраф, налоговая, футбол, вне игры
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