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Реал готов выложить крупную сумму денег на трансферы после ухода Роналду

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Флорентино Перес рассчитывает усилить Реал и бороться за трофеи несмотря на уход лидера команды.
Флорентино Перес
Флорентино Перес
Getty Images

Мадридский Реал готов потратить крупную сумму денег на трансферы, чтобы команда не ощущала потерю Криштиану Роналду и смогла бороться за все трофеи в новом сезоне.

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"Нам известно, чего от Реала ждут каждый сезон. Мы - Королевский клуб, и мы всегда хотим достигать большего. Это команда победителей, в которой играют великолепные футболисты.

У нас отличный состав, который мы усилим новыми, потрясающими игроками", - приводит слова президента Реала Флорентино Переса интернет-портал Goal.

Реал уже подписал голкипера луганской Зари Андрея Лунина, защитника Реал Сосьедада Альваро Одриосолу и нападающего Фламенго Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что новичок Реала Андрей Лунин провел первую тренировку с мадридцами.

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Теги: Флорентино Перес, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, трансферы
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