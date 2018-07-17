Рамос во время отпуска на Ибице встретился со звездой НБА
Джеймс Харден выложил совместное фото с Серхио Рамосом.
Защитник Реала Серхио Рамос проводит отпуск со своей возлюбленной Пилар Рубио на Ибице.
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В один из вечеров испанец встретил звезду НБА - защитника Хьюстона Джеймса Хардена.
"Ночи, подобные этой...", - написал Харден на своей страничке в Instagram и прикрепил совместное фото с футболистом.
Ранее сообщалось, что игрок Реала Серхио Рамос сделал предложение матери троих своих детей.
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