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Рамос во время отпуска на Ибице встретился со звездой НБА

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Джеймс Харден выложил совместное фото с Серхио Рамосом.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
instagram.com/sergioramos/

Защитник Реала Серхио Рамос проводит отпуск со своей возлюбленной Пилар Рубио на Ибице.

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В один из вечеров испанец встретил звезду НБА - защитника Хьюстона Джеймса Хардена.

"Ночи, подобные этой...", - написал Харден на своей страничке в Instagram и прикрепил совместное фото с футболистом.

 

Nights like this.....

Публикация от James Harden (@jharden13)

Ранее сообщалось, что игрок Реала Серхио Рамос сделал предложение матери троих своих детей.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, чемпионат Испании по футболу, вне игры, Джеймс Харден, Хьюстон, НБА, футбол, баскетбол, фото, отпуск, Ибица
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