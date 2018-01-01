Азар достигнул устного соглашения с Реалом - СМИ

Эден Азар все ближе к переезду в Мадрид.

Полузащитник Челси Эден Азар в ближайшее время может стать игроком Реала.

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По информации RMC, бельгиец достигнул устной договоренности с мадридским клубом и готов как можно скорее совершить этот трансфер. Источник отмечает, что "сливочные" все еще не договорились с Челси по этому поводу.

Азар является приоритетной целью Реала после перехода Криштиану Роналду в Ювентус.

Напомним, полузащитник Челси Эден Азар намекнул на переход в Реал, однако лондонцы рассчитывают удержать его в команде новым контрактом.

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