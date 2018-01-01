Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар достигнул устного соглашения с Реалом - СМИ

Комментариев: 0
Эден Азар все ближе к переезду в Мадрид.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Челси Эден Азар в ближайшее время может стать игроком Реала.

Читай также: Азар съел бургер прямо в раздевалке в честь третьего места на ЧМ-2018

По информации RMC, бельгиец достигнул устной договоренности с мадридским клубом и готов как можно скорее совершить этот трансфер. Источник отмечает, что "сливочные" все еще не договорились с Челси по этому поводу.

Азар является приоритетной целью Реала после перехода Криштиану Роналду в Ювентус.

Напомним, полузащитник Челси Эден Азар намекнул на переход в Реал, однако лондонцы рассчитывают удержать его в команде новым контрактом.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Реал, чемпионат Испании по футболу, трансфер, Эден Азар, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь