Мадридцы начали предсезонную подготовку.

Мадридский Реал вышел из отпуска и начал подготовку к сезону 2018/19.

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На официальной страничке “сливочных“ в Twitter появилось видео с первой тренировки команды под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги.

Свою первую тренировку в Королевском клубе провел и украинский голкипер Андрей Лунин, который перебрался в Испанию из луганской Зари.

Андрей Лунин провел первую тренировку в Реале realmadrid.com

Ранее сообщалось, что Реал показал, почему решил подписать контракт с украинским вратарем Андреем Луниным.

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