Лунин провел первую тренировку в Реале
Мадридцы начали предсезонную подготовку.
Мадридский Реал вышел из отпуска и начал подготовку к сезону 2018/19.
Читай также: Лунин: Моя мечта стала реальностью
На официальной страничке “сливочных“ в Twitter появилось видео с первой тренировки команды под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги.
Trabajo modo 🔛#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/5yHsxyog9A— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 16 июля 2018 г.
Свою первую тренировку в Королевском клубе провел и украинский голкипер Андрей Лунин, который перебрался в Испанию из луганской Зари.
Ранее сообщалось, что Реал показал, почему решил подписать контракт с украинским вратарем Андреем Луниным.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил