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Лунин провел первую тренировку в Реале

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Мадридцы начали предсезонную подготовку.
Андрей Лунин провел первую тренировку в Реале
Андрей Лунин провел первую тренировку в Реале
instagram.com/lunin_12/

Мадридский Реал вышел из отпуска и начал подготовку к сезону 2018/19.

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На официальной страничке “сливочных“ в Twitter появилось видео с первой тренировки команды под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги.

Свою первую тренировку в Королевском клубе провел и украинский голкипер Андрей Лунин, который перебрался в Испанию из луганской Зари.

Андрей Лунин провел первую тренировку в Реале
Андрей Лунин провел первую тренировку в Реале
realmadrid.com

Ранее сообщалось, что Реал показал, почему решил подписать контракт с украинским вратарем Андреем Луниным.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, чемпионат Испании по футболу, тренировка, футбол, видео, фото
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