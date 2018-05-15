Весь в отца: Сын Марсело сыграл с игроками Реала и показал крутой трюк

Старший сын защитника Реала в раздевалке команды показал, на что способен.

Марсело и его сын Энцо instagram.com/marcelotwelve/

Защитник Реала Марсело привел в раздевалку команды своего старшего сына Энцо, который занимается в академии Королевского клуба.

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8-летний мальчишка вместе с игроками Реала сыграл в перепасовку головой, а после отправил мяч ударом головой в корзину для белья, что вызвало бурную радость у взрослых.

"Гордость отца!", - написал Марсело на своей страничке в Instagram.

Напомним, форвард Реала Криштиану Роналду выложил видео штрафного удара в исполнении своего сына.

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