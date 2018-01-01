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Зидан может возглавить сборную Франции в случае увольнения из Реала - СМИ

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Зинедин Зидан готов возглавить французскую национальную команду в ближайшее время.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан может покинуть свой пост в конце сезона.

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Королевский клуб провел неудачный сезон в чемпионате Испании, уступив не только в борьбе за чемпионский титул Барселоне, но и проиграв Атлетико вторую строчку в турнирной таблице. Единственным важным матчем для "сливочных" остается финал Лиги чемпионов против Ливерпуля, который состоится 26 мая в Киеве.

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Как сообщает El Confidencial, в случае поражения Зидан может быть уволен со своей должности, однако он может возглавить сборную Франции. По информации источника, Зидана очень ждут в национальной команде и готовы поставить его у руля после чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось, где в Киеве будут проживать игроки Реала и Ливерпуля во время финала Лиги чемпионов.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, сборная Франции, футбол
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