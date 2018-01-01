Месси признался, что играет в футбол не для того, чтобы стать лучшим в истории

Лионель Месси не борется с Криштиану Роналду за звание лучшего игрока в истории футбола.

Лидер Барселоны Лионель Месси рассказал о соперничестве за звание лучшего игрока в мире с Криштиану Роналду.

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“Честно говоря, у меня нет цели стать лучшим в истории. Я никогда не пытался стать первым, вторым, третьим или четвертым. Я просто стараюсь совершенствовать себя и свою игру.

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Каждый новый сезон я пытаюсь стать лучше как футболист, победить на всех турнирах, оставляю все силы на поле и стараюсь для своих партнеров по команде.

Статус лучшего в истории ничего для меня не значит. Я играю в футбол не для этого, а для того, чтобы побеждать и совершенствоваться“, - приводит слова Месси TyC Sports.

Ранее сообщалось, что шведский форвард Златан Ибрагимович “затроллил“ Лионеля Месси после просьбы сравнить его с аргентинцем.

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