Во время прощального интервью Иньесты обвалилась трибуна - 18 человек пострадали

Трибуна не выдержала вес людей, которые пришли попрощаться с легендарным футболистом.

В барселоне обрушилась трибуна во время интервью Андреса Иньесты twitter.com/fcbarcelona

В Барселоне обрушилась трибуна со зрителями во время интервью Андреса Иньесты.

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Как сообщает AS, трибуна не выдержала вес болельщиков. В результате инцидента пострадали 18 человек. Отмечается, что их травмы оказались несерьезными. Некоторым фанатам оказали помощь прямо на поле, остальные были доставлены в больницу. По делу об обвале трибуны начато расследование.

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"После ужаса, который мы все пережили сегодня утром, я бы хотел выразить свою поддержку всем людям, которые присутствовали там. Я надеюсь, что все пострадавшие восстановятся как можно скорее. Обнимаю всех", - написал Иньеста на своей страничке в Twitter.

Después del susto que nos hemos llevado todos esta mañana, quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo a todos los que estábamos hoy allí y esperar que los heridos se recuperen lo antes posible. Un abrazo a todos. @Chester_cuatro — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 15 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Барселона продает оригинальные футболки в честь уходящего из команды Андреса Иньесты.

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