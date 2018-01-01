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Полузащитник Барселоны требует у клуба повышения зарплаты

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Серхио Бускетс хочет пересмотреть условия своего контракта.
Серхио Бускетс
Серхио Бускетс
Getty Images

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс, контракт которого рассчитан до 2021 года, просит о повышении зарплаты.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Бускетс обратился к руководству с требованием увеличить его заработную плату. Однако клуб не готов пересматривать условия контракта в данный момент, при этом каталонцы не хотят и продавать футболиста.

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“Сине-гранатовые“ сейчас ведут переговоры с защитником Самуэлем Умтити, который может покинуть команду этим летом за отступные в размере 60 миллионов евро. Руководство клуба не намерено сейчас переключать свое внимание с этого вопроса на финансовые претензии Бускетса.

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Отступные за Бускетса составляют 200 миллионов. За развитием ситуации следят Манчестер Сити и ПСЖ. В прошлом году парижане уже пытались заманить хавбека выгодными финансовыми условиями, однако он решил остаться в Барселоне.

Ранее сообщалось, что защитник Жерар Пике продлил контракт с Барселоной с суммой выкупа 500 миллионов евро.

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Теги: Серхио Бускетс, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, зарплата
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