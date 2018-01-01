Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона прощается с Иньестой и продает оригинальные футболки в его честь

Комментариев: 0
Каталонцы выпустили оригинальную серию футболок с необычным изображением игрового номера Андреса Иньесты.
Барселона выпустила эксклюзивные футболки в честь Андреса Иньесты
Барселона выпустила эксклюзивные футболки в честь Андреса Иньесты
fcbarcelona.com/

Капитан Барселоны Андрес Иньеста в воскресенье, 20 мая, проведет свой последний матч в составе каталонского клуба против Реал Сосьедада.

Читай также: Иньеста подарил Рамосу футболку со своего последнего в карьере Эль Класико

К этому прощальному поединку Барселона выпустила в продажу оригинальную форму с именем Иньесты. На футболке игровой номер испанца - 8, был перевернут и превращен в математический символ - знак бесконечности.

"Иньеста равняется бесконечности", - написано на страничке Барселоны в Twitter.

Напомним, ветеран Барселоны Андрес Иньеста планирует продолжить карьеру в Китае или Японии.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Андрес Иньеста, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь