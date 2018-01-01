Барселона прощается с Иньестой и продает оригинальные футболки в его честь
Каталонцы выпустили оригинальную серию футболок с необычным изображением игрового номера Андреса Иньесты.
Капитан Барселоны Андрес Иньеста в воскресенье, 20 мая, проведет свой последний матч в составе каталонского клуба против Реал Сосьедада.
Читай также: Иньеста подарил Рамосу футболку со своего последнего в карьере Эль Класико
К этому прощальному поединку Барселона выпустила в продажу оригинальную форму с именем Иньесты. На футболке игровой номер испанца - 8, был перевернут и превращен в математический символ - знак бесконечности.
"Иньеста равняется бесконечности", - написано на страничке Барселоны в Twitter.
#infinit8iniesta— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 15 травня 2018 р.
Iniesta = ∞
Get yours: https://t.co/EabNKEtxFx pic.twitter.com/vNuookeeJ0
Напомним, ветеран Барселоны Андрес Иньеста планирует продолжить карьеру в Китае или Японии.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил