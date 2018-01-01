Барселона прощается с Иньестой и продает оригинальные футболки в его честь

Каталонцы выпустили оригинальную серию футболок с необычным изображением игрового номера Андреса Иньесты.

Капитан Барселоны Андрес Иньеста в воскресенье, 20 мая, проведет свой последний матч в составе каталонского клуба против Реал Сосьедада.

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К этому прощальному поединку Барселона выпустила в продажу оригинальную форму с именем Иньесты. На футболке игровой номер испанца - 8, был перевернут и превращен в математический символ - знак бесконечности.

"Иньеста равняется бесконечности", - написано на страничке Барселоны в Twitter.

Напомним, ветеран Барселоны Андрес Иньеста планирует продолжить карьеру в Китае или Японии.

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