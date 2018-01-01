Китай или Япония: Иньеста отправится в Азию, но еще не решил в какую страну

Игрок Барселоны Андрес Иньеста выбирает между двумя азиатскими чемпионатами.

Ветеран и капитан Барселоны Андрес Иньеста, который покидает каталонцев в конце сезона, еще не определился со своей дальнейшей карьерой, однако рассказал, что выбирает между двумя азиатскими клубами.

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“Сейчас я должен принять одно из самых важных решений в своей жизни. У меня есть два варианта - Япония и Китай, и в них есть свои нюансы. Нужно все взвесить и принять лучшее решение.

Я планирую дать ответ на следующей неделе, чтобы потом полностью сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира“, - приводит слова Иньесты Onda Cero.

Напомним, китайцы предложили Андресу Иньесте трехлетний контракт на 81 миллион, а японский клуб предложил заработать 90 миллионов за три года.

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