Китай или Япония: Иньеста отправится в Азию, но еще не решил в какую страну
Ветеран и капитан Барселоны Андрес Иньеста, который покидает каталонцев в конце сезона, еще не определился со своей дальнейшей карьерой, однако рассказал, что выбирает между двумя азиатскими клубами.
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“Сейчас я должен принять одно из самых важных решений в своей жизни. У меня есть два варианта - Япония и Китай, и в них есть свои нюансы. Нужно все взвесить и принять лучшее решение.
Я планирую дать ответ на следующей неделе, чтобы потом полностью сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира“, - приводит слова Иньесты Onda Cero.
Напомним, китайцы предложили Андресу Иньесте трехлетний контракт на 81 миллион, а японский клуб предложил заработать 90 миллионов за три года.
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