Барселона потерпела первое поражение в текущем сезоне чемпионата Испании

Каталонский клуб неожиданно проиграл в предпоследнем матче Примеры.

Леванте на своем поле принимал Барселону в матче 37-го тура чемпионата Испании и неожиданно нанес им первое поражение в сезоне со счетом 5:4.

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До этого поединка Барселона претендовала на уникальный сезон без поражений, чего в современной истории испанского чемпионата еще не добивался ни один клуб. Ранее сезон без поражений завершали Атлетик (1929/30) и мадридский Реал (1931/32), однако на тот момент было всего 18 туров, а не 38.

The defeat against Levante means the unbeaten run in @LaLigaEN ends at 43 games.

This team's record has gone down in history.

Thanks for your efforts! 👏 pic.twitter.com/FxTowrXW84 — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 13 травня 2018 р.

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Стоит отметить, что к 56-й минуте встречи каталонцы проигрывали со счетом 5:1, но за 15 минут смогли отыграть три мяча. В последний раз Барселона проиграла в Примере Малаге 8 апреля 2017 года. Серия "сине-гранатовых" без поражений продлилась 43 игры.

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