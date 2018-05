Барселона потерпела первое поражение в текущем сезоне чемпионата Испании

Леванте на своем поле принимал Барселону в матче 37-го тура чемпионата Испании и неожиданно нанес им первое поражение в сезоне со счетом 5:4.

До этого поединка Барселона претендовала на уникальный сезон без поражений, чего в современной истории испанского чемпионата еще не добивался ни один клуб. Ранее сезон без поражений завершали Атлетик (1929/30) и мадридский Реал (1931/32), однако на тот момент было всего 18 туров, а не 38.

