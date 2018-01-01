Леванте - Барселона 5:4 видео голов и обзор матча

Барселона потерпела первое поражение в этом сезоне чемпионата Испании.

Барселона в гостях потерпела поражение от Леванте со счетом 5:4 в матче 37-го тура чемпионата Испании.

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В текущем сезоне каталонцы выиграли 27 матчей, 9 раз сыграли вничью и впервые потерпели поражение. По ходу встречи “сине-гранатовые“ проигрывали со счетом 5:1, однако смогли сократить отставание до одного мяча, но сил на ничью им уже не хватило.

Леванте – Барселона 5:4

Голы: Э. Боатенг, 9, 30, 49, Бардхи, 46, 56 – Коутиньо, 38, 59, 64, Суарес, 71 (с пенальти)

Леванте: Ойер – Коке, Постиго, Робер, Луна – Хосе Моралес (Рочина, 85), Лукич, Кампанья, Бардхи – Марти (Лерма, 69), Э. Боатенг (Паццини, 90+3).

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Мина, Вермален (Пике, 31), Альба – Ракитич, Бускетс – Дембеле (Алькасер, 60), Иньеста (Д. Суарес, 60), Коутиньо – Л. Суарес.

Предупреждения: Коке, Кампанья, Бардхи, Лерма, Паццини – Вермален, Мина, Бускетс, Л. Суарес, Пике, Д. Суарес.

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