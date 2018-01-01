Роналду стал продюсером сериала про женскую футбольную команду

Криштиану Роналду стал исполнительным продюсером сериала Facebook про женскую футбольную команду.

Facebook начал съемки сериала про женскую футбольную команду из Нью-Йорка. Исполнительным продюсером этого проекта выступил нападающий Реала Криштиану Роналду, у которого более 120 миллионов подписчиков в этой социальной сети.

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“Я люблю смотреть хорошие передачи по телевизору в свободное время. Это будет невероятный опыт в качестве работы исполнительным продюсером.

У моей истории много общего с тем, что испытывают девушки из футбольной команды. Сериал будет скорее про то, что находится за пределами поля, он гораздо глубже, чем эта прекрасная игра.

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Это сериал о ценностях, дружбе, вызовах, труде, сложностях, гармонии, страсти и единении. Одним словом, это сериал про жизнь“, - приводит слова Роналду Hollywood Reporter.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду появится в образе супергероя в новом мультфильме.

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