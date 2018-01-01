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Бэйл притворился восковой фигурой и попугал посетителей музея

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Гарет Бэйл решил пошутить над посетителями Мадридского музея восковых фигур.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл поучаствовал в розыгрыше и притворился экспонатом Мадридского музея восковых фигур.

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Валлиец встал возле фигуры партнера по команде Криштиану Роналду и не двигался, пока его рассматривали люди и фотографировались рядом с ним. “Посмотри на Бэйла - он как настоящий“, - говорили посетители перед тем, как футболист неожиданно “оживал“.

Люди пугались такому повороту событий, однако потом начинали улыбаться, ведь перед ними был настоящий Бэйл. 

Ранее сообщалось, что Илкай Гюндоган потроллил Александра Зинченко за то, что тот уронил чемпионский кубок АПЛ.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, прикол, видео
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