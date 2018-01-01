Барселона продаст Суареса если подпишет Гризманна - Mirror

Каталонский клуб готов попрощаться с Луисом Суаресом при условии подписания лидера Атлетико.

Барселона хочет подписать игрока Атлетико Антуана Гризманна и готова продать Луиса Суареса, если этот трансфер состоится.

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Как сообщает Mirror, каталонцы хотят минимизировать свои затраты из-за суммы отступных за Гризманна, которая с 1 июля составит 100 миллионов евро. Руководство Барселоны готово попрощаться с уругвайцем, которого они приобрели в 2014 году за 82 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что лидер Атлетико Антуан Гризманн может отказать Барселоне.

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