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Барселона продаст Суареса если подпишет Гризманна - Mirror

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Каталонский клуб готов попрощаться с Луисом Суаресом при условии подписания лидера Атлетико.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Барселона хочет подписать игрока Атлетико Антуана Гризманна и готова продать Луиса Суареса, если этот трансфер состоится.

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Как сообщает Mirror, каталонцы хотят минимизировать свои затраты из-за суммы отступных за Гризманна, которая с 1 июля составит 100 миллионов евро. Руководство Барселоны готово попрощаться с уругвайцем, которого они приобрели в 2014 году за 82 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что лидер Атлетико Антуан Гризманн может отказать Барселоне.

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Теги: Луис Суарес, Барселона, Антуан Гризманн, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, футбол
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