Реал сделает Роме предложение о трансфере голкипера

Мадридский клуб намерен заполучить вратаря Ромы Алиссона.

Мадридский Реал несколько раз просматривал голкипера Ромы Алиссона и готов сделать предложение о его трансфере.

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Как сообщает RMC, предложение поступит в ближайшее время. Отмечается, что представители “сливочных“ уже провели несколько встреч с окружением вратаря и сам футболист не против трансфера. Голкипер оценивается в 70 миллионов евро.

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Однако этот трансфер может и не состояться - Рома не хочет отпускать вратаря, контракт с которым рассчитан до 2021 года. Кроме того, итальянцы готовы предложить Алиссону новый контракт с увеличением зарплаты в два раза.

Ранее сообщалось, что президент Ромы Джеймс Паллотта призвал УЕФА ввести видеоповторы в Лиге чемпионов.

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