Роналду станет супергероем в новом анимационном проекте

Криштиану Роналду станет главным героем нового мультипликационного проекта компании Graphic India.

Лидер Реала Криштиану Роналду подписал контракт со студией Graphic India, которая продюсирует комиксы и мультфильмы.

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Компания запустит проект “Striker Force 7“, где португальский форвард будет главным персонажем и супергероем. Линейка проекта будет охватывать мультипликационную продукцию, комиксы, игры и цифровой контент.

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“Я - фанат супергероев, и рад стать участником новой анимационной серии. Персонажи и герои мультипликационных проектов объединяют людей по всему миру, так же, как и футбол.

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В этом проекте я хочу объединить две своих главных страсти в жизни - футбол и супергероев - и хочу поделиться этим с фанатами“, - цитирует слова Роналду официальный сайт проекта.

Криштиану Роналду стал супергероем в мультфильме strikerforce7.com/

Глава компании Graphic India Шарад Деваражан комментируя начало сотрудничества назвал Роналду реально существующим супергероем современного поколения, который вдохновляет миллионы людей по всему миру.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Криштиану Роналду продемонстрировала шикарное обручальное кольцо с бриллиантами.

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