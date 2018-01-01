Защитник Атлетико: 100 миллионов за Гризманна - слишком мало

Игрок Атлетико Филипе Луис считает, что за лидера команды Антуана Гризманна можно заплатить еще больше.

Защитник Атлетико Филипе Луис прокомментировал возможный уход из команды нападающего Антуана Гризманна.

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“Если честно, то 100 миллионов евро за Гризманна - слишком мало, это очень дешево. Мы не думаем о его уходе. Если это и случится, то после финала Лиги Европы, который мы все хотим выиграть. Все решения будут приняты после этого.

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Такая сумма - слишком низкая для него, а если мы хорошо закончим сезон - тем более дешево. Гризманн - наш ключевой игрок, но не все делает он. Мы помогаем ему, чтобы он так играл. Команда хочет, чтобы он остался, но не все зависит от нашего желания“, - приводит слова Луиса Goal.

Ранее сообщалось, что по мнению защитника Атлетико Диего Година форвард Антуан Гризманн не принял решение по поводу своего будущего.

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