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Защитник Атлетико: 100 миллионов за Гризманна - слишком мало

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Игрок Атлетико Филипе Луис считает, что за лидера команды Антуана Гризманна можно заплатить еще больше.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Защитник Атлетико Филипе Луис прокомментировал возможный уход из команды нападающего Антуана Гризманна.

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“Если честно, то 100 миллионов евро за Гризманна - слишком мало, это очень дешево.  Мы не думаем о его уходе. Если это и случится, то после финала Лиги Европы, который мы все хотим выиграть. Все решения будут приняты после этого.

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Такая сумма - слишком низкая для него, а если мы хорошо закончим сезон - тем более дешево. Гризманн - наш ключевой игрок, но не все делает он. Мы помогаем ему, чтобы он так играл. Команда хочет, чтобы он остался, но не все зависит от нашего желания“, - приводит слова Луиса Goal.

Ранее сообщалось, что по мнению защитника Атлетико Диего Година форвард Антуан Гризманн не принял решение по поводу своего будущего.

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Теги: Филипе Луис, Антуан Гризманн, Атлетико, чемпионат Испании по футболу, футбол
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