Иньеста еще не определился со своим будущим после ухода из Барселоны

Андрес Иньеста прокомментировал слухи о его переезде в Китай, Японию и Австралию.

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который объявил о своем уходе из команды в конце сезона, рассказал о своих дальнейших планах.

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“За пределами Европы возможен абсолютно любой вариант. Уже говорили, что я не перейду в Китай, теперь ходят слухи, что я еду в Японию, и я даже читал о переезде в Австралию.

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Когда я приму решение, я сообщу об этом. Сейчас у меня есть еще полторы недели в Испании, и я буду получать от них удовольствие. А после окончания сезона буду думать о сборной Испании и своем будущем.

Мне нужно обсудить кое-какие детали. Я постараюсь выбрать самый лучший вариант“, - приводит слова Иньесты Marca.

Напомним, наставник Реала Зинедин Зидан ожидал Андреса Иньесту после Эль Класико, чтобы попрощаться.

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