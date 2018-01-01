Украинская шахматистка получила в подарок от Барселоны футболку со своим именем

Анне Музычук вручили фирменную футболку Барселоны с ее именем и номером 8, под которым выступал Андрес Иньеста.

Титулованная украинская шахматистка Анна Музычук посетила матч 34-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Вильярреалом (5:1).

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Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу вручил Анне подарок - фирменную футболку клуба с ее именем и цифрой 8 - номером, под которым долгое время выступал легендарный Андрес Иньеста, покидающий команду в конце сезона.

Анна Музычук получила в подарок футболку Барселоны instagram.com/legioners_ua/

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Андрес Иньеста подарил капитану Реала Серхио Рамосу свою футболку с последнего в карьере Эль Класико.

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