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Украинская шахматистка получила в подарок от Барселоны футболку со своим именем

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Анне Музычук вручили фирменную футболку Барселоны с ее именем и номером 8, под которым выступал Андрес Иньеста.
Анна Музычук
Анна Музычук
instagram.com/muzychuk_anna/

Титулованная украинская шахматистка Анна Музычук посетила матч 34-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Вильярреалом (5:1).

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Президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу вручил Анне подарок - фирменную футболку клуба с ее именем и цифрой 8 - номером, под которым долгое время выступал легендарный Андрес Иньеста, покидающий команду в конце сезона.

Анна Музычук получила в подарок футболку Барселоны
Анна Музычук получила в подарок футболку Барселоны
instagram.com/legioners_ua/

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Андрес Иньеста подарил капитану Реала Серхио Рамосу свою футболку с последнего в карьере Эль Класико.

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Теги: Хосеп Мария Бартомеу, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, Анна Музычук, футболка, подарок
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