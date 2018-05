Игроки Барселоны вышли на матч в футболках с женскими именами

Игроки Барселоны необычным способом решили поздравить своих матерей с днем матери, который во всем мире отмечается в этом году 13 мая.

Футболисты каталонского клуба перед матчем 34-го тура чемпионата Испании против Вильярреала (5:1) вышли на поле в фирменных футболках с небольшим изменением - на них были нанесены имена матерей чемпионов Ла Лиги.

Kick off was preceded by a fitting tribute to mothers all over the world.

They are the #TrueChampions 🙌

👏 @RakutenArena pic.twitter.com/DQkshmqvpL