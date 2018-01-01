Полузащитник Атлетика сделал операцию на сердце

31-летний Рауль Гарсия перенес операцию на сердце.

У полузащитника Атлетика из Бильбао Рауля Гарсии была диагностирована легкая сердечная недостаточность.

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31-летнему футболисту сделали операцию на сердце в клинике Бильбао. Как сообщает Marca, Гарсия будет выписан из больницы в ближайшее время, если у футболиста не возникнет осложнений. Сейчас испанец находится под наблюдением врачей.

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Впервые проблемы с сердцем были выявлены у футболиста во время предсезонных тестов в июле 2016 года. Это не помешало игроку продолжить выступать за команду, однако в последнее время серьезность ситуации заставила игрока сделать операцию.

Ранее сообщалось, что легендарному тренеру Манчестер Юнайтед сэру Алексу Фергюсону сделали операцию из-за кровоизлияния в мозг.

Отмечалось, что Фергюсон вышел из комы и сумел пообщаться с родственниками.

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