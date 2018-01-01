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Иньеста может перебраться в чемпионат Австралии

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Андрес Иньеста получил еще одно предложение.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который объявил о своем уходе из команды в конце сезона, получил новое предложение о продолжении карьеры.

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Как сообщает Sport.es, футболист получил предложение от клуба из австралийской А-лиги. Сам Иньеста не против переехать в Австралию и считает это место отличным вариантом для своей семьи.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан ожидал Андреса Иньесту после Эль Класико, чтобы попрощаться с ним.

Отмечалось, что капитан Реала Серхио Рамос получил в подарок от Иньесты футболку с автографом.

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Теги: Андрес Иньеста, Барселона, чемпионат Испании по футболу, чемпионат Австралии по футболу, футбол
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