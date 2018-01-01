Иньеста может перебраться в чемпионат Австралии

Андрес Иньеста получил еще одно предложение.

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который объявил о своем уходе из команды в конце сезона, получил новое предложение о продолжении карьеры.

Читай также: Китайцы предложили Иньесте трехлетний контракт на 81 миллион

Как сообщает Sport.es, футболист получил предложение от клуба из австралийской А-лиги. Сам Иньеста не против переехать в Австралию и считает это место отличным вариантом для своей семьи.

Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан ожидал Андреса Иньесту после Эль Класико, чтобы попрощаться с ним.

Отмечалось, что капитан Реала Серхио Рамос получил в подарок от Иньесты футболку с автографом.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.