Иньеста может перебраться в чемпионат Австралии
Андрес Иньеста получил еще одно предложение.
Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который объявил о своем уходе из команды в конце сезона, получил новое предложение о продолжении карьеры.
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Как сообщает Sport.es, футболист получил предложение от клуба из австралийской А-лиги. Сам Иньеста не против переехать в Австралию и считает это место отличным вариантом для своей семьи.
Ранее сообщалось, что наставник Реала Зинедин Зидан ожидал Андреса Иньесту после Эль Класико, чтобы попрощаться с ним.
Отмечалось, что капитан Реала Серхио Рамос получил в подарок от Иньесты футболку с автографом.
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