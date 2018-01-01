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Иньеста подарил Рамосу футболку со своего последнего в карьере Эль Класико

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Андрес Иньеста в последний раз в карьере сыграл против мадридского Реала в составе Барселоны.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

В матче 36-го тура чемпионата Испании Баселона сыграла вничью с Реалом. Для капитана каталонского клуба Андреса Иньесты это был последний матч против “сливочных“. Иньеста был заменен на 58-й минуте встречи.

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После Эль Класико капитан мадридского клуба Серхио Рамос на своей страничке в Twitter похвастался памятным подарком от Иньесты - футболкой с автографом.

“Помимо всего, что произошло на поле, этот поединок запомнится как Класико имени Иньесты. Нам будет не хватать тебя, мой друг“, - написал Рамос.

Напомним, после поединка капитан Реала Серхио Рамос обвинил форварда Барселоны Лионеля Месси в давлении на судью. Позже стало известно, за какие слова Месси в адрес арбитра были выдвинуты такие обвинения.

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Теги: Андрес Иньеста, Барселона, Серхио Рамос, Реал, Эль Класико, чемпионат Испании по футболу, футбол
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