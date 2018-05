Иньеста подарил Рамосу футболку со своего последнего в карьере Эль Класико

В матче 36-го тура чемпионата Испании Баселона сыграла вничью с Реалом. Для капитана каталонского клуба Андреса Иньесты это был последний матч против “сливочных“. Иньеста был заменен на 58-й минуте встречи.

После Эль Класико капитан мадридского клуба Серхио Рамос на своей страничке в Twitter похвастался памятным подарком от Иньесты - футболкой с автографом.

“Помимо всего, что произошло на поле, этот поединок запомнится как Класико имени Иньесты. Нам будет не хватать тебя, мой друг“, - написал Рамос.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh