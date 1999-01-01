Защитник Реал Сосьедад покидает клуб после 19-летней карьеры

Карлос Мартинес в конце сезона покинет Реал Сосьедад.

Защитник Реал Сосьедад Карлос Мартинес в конце сезона покинет команду. Об этом сообщает Football Espana.

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32-летний футболист является воспитанником баскского клуба. Он пришел в академию Реал Сосьедад в 1999 году. Мартинес дебютировал за первую команду в 2007 году и с тех пор провел более 200 матчей.

В последнее время Мартинес стал реже выходить на поле из-за прихода в основной состав Альваро Одриосолы, а также из-за травм.

Ранее сообщалось, что полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария задумался об уходе из команды.

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