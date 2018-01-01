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Роналду и Месси суммарно забили тысячу голов

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Лидеры Реала и Барселоны забили по голу в Эль Класико.
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Getty Images

Во время матча 36-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом, который состоялся на Камп Ноу в воскресенье, 6 мая, произошло историческое событие.

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Роналду забил гол на 15-й минуте встречи, а Месси - на 52-й, когда каталонцы играли в меньшинстве. Благодаря этим мячам нападающие испанских клубов за свою карьеру забили 1000 голов на двоих. На счету аргентинца 551 мяч, а у португальца - 449.

Напомним, в игре с Барселоной лидер Реала Криштиану Роналду получил травму и у него опухла лодыжка.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, Эль Класико, футбол
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