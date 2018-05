Роналду и Месси суммарно забили тысячу голов

Во время матча 36-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом, который состоялся на Камп Ноу в воскресенье, 6 мая, произошло историческое событие.

Роналду забил гол на 15-й минуте встречи, а Месси - на 52-й, когда каталонцы играли в меньшинстве. Благодаря этим мячам нападающие испанских клубов за свою карьеру забили 1000 голов на двоих. На счету аргентинца 551 мяч, а у португальца - 449.

