Стало известно, что сказал Месси арбитру во время перерыва в матче с Реалом

Лионель Месси жестко раскритиковал судью.

Матч 36-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом был невероятно зрелищным и результативным, однако больше всего он запомнился решениями судьи. После поединка капитан Реала Серхио Рамос даже обвинил в давлении на судью форварда Барселоны Лионеля Месси.

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Стало известно, что сказал лидер каталонского клуба арбитру в подтрибунном помещении во время перерыва. Именно эти слова послужили поводом для обвинения со стороны Рамоса.

"Ты - дерьмо, ты всегда делаешь одно и то же. Мы выиграли лигу, и на этом все. Тебе не нужно отдавать Реалу матч", - приводит слова Месси, сказанные арбитру, Ondacero.

Ранее сообщалось, что болельщики Ювентуса "добрались" до арбитра Оливера и его жены в соцсетях.

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