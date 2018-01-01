Рамос обвинил Месси в давлении на судью

Серхио Рамос заявил, что во время перерыва лидер Барселоны оказал давление на арбитра.

Реал в гостях сыграл в результативную ничью с Барселоной (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Испании.

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После встречи капитан “сливочных“ Серхио Рамос заявил, что форвард “сине-гранатовых“ Лионель Месси во время перерыва оказывал давление на главного арбитра матча Алехандро Эрнандеса.

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“Месси оказал на рефери давление во время перерыва. Это было в подтрибунном помещении, и я не знаю, были ли там камеры. Также, как и не знаю, принимал бы судья другие решения, если бы не было этого эпизода.

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Это футбол, и исход матча должен решаться на поле. Нужно относится с уважением к игре, но эта ситуация нанесла нам вред“, - приводит слова Рамоса Marca.

Ранее сообщалось, что после победы над Баварией в Лиге чемпионов капитан Реала Серхио Рамос забрался к фанатам и спел вместе с ними.

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