Зидан ждал Иньесту после матча, чтобы попрощаться с ним

Капитан и воспитанник Барселоны Андрес Иньеста во время специальной пресс-конференции объявил о своем уходе из клуба в конце сезона. После матча 36-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом наставник “сливочных“ Зинедин Зидан решил попрощаться с великим футболистом.

Французский специалист после встречи около 5 минут ожидал Иньесту в подрибунном помещении, чтобы отдать ему дань уважения. Как сообщает Marca, Зидан лично хотел пожелать игроку успеха в будущем и попрощаться с ним перед его отъездом из Барселоны.

Zinedine Zidane waited behind for 5 minutes... ⏰



He had a special task to complete before leaving the Camp Nou.



He wanted to give Andres Iniesta a farewell hug 🤗 https://t.co/Y8yqgyRw2H pic.twitter.com/WRQeaIKHM1