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Зидан - о травме Роналду: Лодыжка чуть опухла

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Лидер Реала получил повреждение в первом тайме Эль Класико.
Криштиану Роналду получил повреждение в матче с Барселоной
Криштиану Роналду получил повреждение в матче с Барселоной
Getty Images

Баоселона принимала Реал в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 2:2.

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В первом тайме повреждение получил форвард “сливочных“ Криштиану Роналду и был заменен во время перерыва. Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал состояние португальца.

“Травма немного настораживает, лодыжка чуть опухла. Но Криштиану сказал, что это не очень серьезно“, - передает слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов.

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Теги: Криштиану Роналду, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
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