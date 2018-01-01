Зидан - о травме Роналду: Лодыжка чуть опухла
Баоселона принимала Реал в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 2:2.
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В первом тайме повреждение получил форвард “сливочных“ Криштиану Роналду и был заменен во время перерыва. Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал состояние португальца.
“Травма немного настораживает, лодыжка чуть опухла. Но Криштиану сказал, что это не очень серьезно“, - передает слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.
Zidane asked if Ronaldo worried about Kiev: “He is a bit worried, as the ankle is a bit swollen, but he says it is not so much.”— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 6 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что нападающий Реала Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов.
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