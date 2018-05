Зидан - о травме Роналду: Лодыжка чуть опухла

Баоселона принимала Реал в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 2:2.

Читай также: Зидан: Три подряд участия в финале ЛЧ - это ненормально

В первом тайме повреждение получил форвард “сливочных“ Криштиану Роналду и был заменен во время перерыва. Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал состояние португальца.

“Травма немного настораживает, лодыжка чуть опухла. Но Криштиану сказал, что это не очень серьезно“, - передает слова Зидана журналист ESPN Дермот Корриган.

Zidane asked if Ronaldo worried about Kiev: “He is a bit worried, as the ankle is a bit swollen, but he says it is not so much.”