Барселона - Реал 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Реал не сумел одолеть Барселону несмотря на численное преимущество.

В матче 36-го тура чемпионата Испании Барселона сыграла в результативную ничью с Реалом. Счет в Эль Классико был открыт каталонцами, однако Роналду быстро ответил на этот мяч забитым голом.

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В конце первого тайма напряжение между игроками возросло, Рамос и Суарес получили по желтой карточке за потасовку, однако арбитр не заметил фол Бэйла. Прям перед свистком на перерыв был удален полузащитник “сине-гранатовых“ Серджи Роберто за то, что ударил Марсело.

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Несмотря на то, что Барселона играла в меньшинстве, уже на 52-й минуте гол в ворота мадридцев забил Лионель Месси. На 72-й минуте Реал сравнял счет - Марко Асенсио отдал пас Гарету Бэйлу, который красивым обводящим ударом в касание отправил мяч в сетку.

Барселона - Реал 2:2

Голы: Л. Суарес, 10, Месси, 52 - Роналду, 14, Бэйл, 72

Барселона: тер Штеген - Роберто, Пике, Умтити, Альба - Коутиньо (Семеду, 46), Ракитич, Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 58) - Месси, Л. Суарес (Алькасер, 90+2)

Реал: Навас - Начо (Васкес, 68), Варан, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 84) - Бэйл, Бензема, Роналду (Асенсио, 46)

Предупреждения: Л. Суарес, Месси, Ракитич - Начо, Варан, Рамос, Бэйл, Марсело

Удаление: Роберто, 45+3 (неспортивное поведение)

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