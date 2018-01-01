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Голкипер Барселоны готов уйти из клуба из-за недостатка игровой практики

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Яспер Силлессен готов сменить клуб, чтобы не быть вторым номером в Барселоне.
Яспер Силлессен
Яспер Силлессен
Getty Images

Вратарь Барселоны Яспер Силлессен готов сменить клубную прописку, чтобы получить больше игровой практики.

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“Я действительно люблю Барселону, но я - профессиональный футболист, и мне хочется играть больше, чем 10 матчей за сезон. Я сообщил руководству клуба о своих желаниях, но, насколько мне известно, они не хотят со мной расставаться.

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Я не из тех игроков, которые устраивают забастовки и ведут войну с клубом. Если Барселона летом меня не продаст, то я продолжу работать на благо команды и постараюсь стать первым номером“, - приводит слова Силлессена ESPN.

Силлессен пришел в каталонский клуб в 2016 году и за два сезона сыграл лишь 20 матчей за первую команду во всех турнирах.

Напомним, в начале года в матче Кубка Испании фанат Эспаньола кинул неизвестный предмет в голкипера Барселоны Яспера Силлессена.

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Теги: Яспер Силлессен, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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