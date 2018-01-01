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Реал не будет выпускать ключевых игроков в матче с Барселоной - источник

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Мадридский клуб готов дать отдых важным игрокам в преддверии поединка с Ливерпулем в финале Лиги чемпионов.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Реал собирается дать отдохнуть нескольким игрокам стартового состава и не будет выпускать их на поле в матче 36-го тура чемпионата Испании  против Барселоны.

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Как сообщает Abc.es, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан и его помощники пришли к выводу, что ключевые игроки команды могут пропустить матч Примеры. Зидан опасается, что футболисты получат травмы, а впереди команду ожидает финальный матч Лиги чемпионов с Ливерпулем.

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В список футболистов, которые могут пропустить матч с Барселоной, попали Серхио Рамос, Криштиану Роналду, Лука Модрич, Марсело и Кейлор Навас. Матч 36-го тура против "сине-гранатовых" состоится в воскресенье, 6 мая. Финальная встреча Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем пройдет в Киеве 26 мая.

Ранее сообщалось, что в символической сборной полуфиналов Лиги чемпионов оказалось по три игрока Реала и Ливерпуля.

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Теги: Зинедин Зидан, Серхио Рамос, Лука Модрич, Кейлор Навас, Криштиану Роналду, Марсело, Реал, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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