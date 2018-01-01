Игрок Атлетико считает, что Гризманн сам не знает о своем будущем

Диего Годин полагает, что лидер Атлетико Антуан Гризманн не принял никакого решения по поводу будущего.

Защитник мадридского Атлетико Диего Годин высказал свое мнение о возможном переходе форварда команды Антуана Гризманна в Барселону.

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“Никто точно не знает, что будет с Гризманном. Думаю, что даже он сам не знает. Конечно, мы все хотим, чтобы он еще долгое время оставался в команде, прогрессировал с нами и помогал нам. Его все любят.

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Гризманн даже говорит, что чувствует себя уругвайцем, ведь в команде много парней из этой страны. Он ест нашу еду и слушает нашу музыку. Мы хотим, чтобы так продолжалось и дальше“, - цитирует Година AS.

Напомним, форвард Атлетико Антуан Гризманн может отказать Барселоне и остаться в команде.

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