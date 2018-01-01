Месси и Суарес стали героями крутого рекламного ролика спортивных напитков
Производитель изотонических напитков Gatorade забавно обыграл взаимоотношения Лионеля Месси и Луиса Суареса.
Компания PepsiCo производит спортивные напитки под общим названием Gatorade. Лидеры Барселоны Лионель Месси и Луис Суарес снялись в новом рекламном ролике самых популярных изотонических напитков в мире.
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Gatorade создали необычную рекламную кампанию, в которой интересным образом обыграли дружеские взаимоотношения двух великих футболистов.
“Все изменится между Месси и Суаресом“, - гласит слоган рекламной кампании.
Ранее сообщалось, что форварду Барселоны Лионелю Месси разрешили зарегистрировать торговую марку “Лионель Месси“ спустя семь лет борьбы.
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