Китайцы предложили Иньесте трехлетний контракт на 81 миллион

Китайский Чуньцинь Лифань хочет подписать легендарного Андреса Иньесту.

Полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который анонсировал свой уход из команды в конце сезона, получил предложение от китайского Чуньцинь Лифань.

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Как сообщает Sport.es, легендарному хавбеку предлагают подписать трехлетнее соглашение на сумму 81 миллион евро. В случае, если 33-летний испанец согласится, то он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

Ранее сообщалось, что китайский клуб Тяньцзинь Цюаньцзянь предлагает Андресу Иньесте продвигать его вино, если он подпишет контракт.

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