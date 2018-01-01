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Реал готов отдать Ливерпулю двух звездных игроков за Салаха - СМИ

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Королевский клуб рассчитывает получить лидера Ливерпуля Мохамеда Салаха.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Мадридский Реал хочет подписать лидера Ливерпуля Мохамеда Салаха, который проводит впечатляющий сезон.

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Трансфер может обойтись “сливочным“ в более чем 200 миллионов евро. Как сообщает Diario Gol, Реал хочет предложить “красным“ двух своих звезд - нападающего Гарета Бэйла и голкипера Кейлора Наваса.

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Королевский клуб рассчитывает включить футболистов в сделку по Салаху и снизить стоимость трансфера. В текущем сезоне Салах провел 34 матча в АПЛ, забил 31 гол и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отвергнет любое предложение Реала по Мохамеду Салаху.

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Теги: Гарет Бэйл, Кейлор Навас, Реал, чемпионат Испании по футболу, Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол
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