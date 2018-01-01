Барселона заявила, что Месси забил 1000 голов за карьеру
Представители Барселоны подсчитали, что благодаря хет-трику в матче 35-го тура чемпионата Испании против Депортиво форвард “сине-гранатовых“ Лионель Месси достигнул отметки в 1000 голов за карьеру.
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Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, учитывались голы Месси на детском и взрослом уровнях. 234 гола нападающий забил на детском уровне, выступая за Ньюэллс Олд Бойз, а еще 105 голов - за юниорские и молодежные команды “сине-гранатовых“.
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За Барселону, включая товарищеские матчи, аргентинец вколотил 583 мяча. Еще 79 мячей Месси забил в матчах за сборную Аргентины. Таким образом, форвард забил 1001 гол за карьеру.
👑 Lionel #Messi 1⃣0⃣0⃣0⃣ goals 👏👏 The grand master!! https://t.co/ykl7z733t5— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 1 мая 2018 г.
Отмечается, что еще как минимум 23 гола Месси забил в различных благотворительных встречах, которые не учитывались пресс-службой Барселоны.
Напомним, форвард Барселоны Лионель Месси считает, что в текущем сезоне каталонский клуб был гораздо сильнее конкурентов.
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