В понедельник, 30 апреля, игроки Барселоны проедутся в открытом автобусе по улицам города.

В матче 35-го тура чемпионата Испании Барселона обыграла Депортиво (4:2) и досрочно обеспечила себе победу в Примере.

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В понедельник, 30 апреля, каталонский клуб проведет парад в честь “Золотого дубля“ - победы в чемпионате страны и Кубке Испании. Команда на открытом автобусе выедет из бизнес-парка World Trade Center в 18:00 по местному времени и проедет по улицам Барселоны.

🚌 Cancel whatever you're doing later and join us at our #7heChamp10ns parade! 👇https://t.co/yqe9svHOYM — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 30 квітня 2018 р.

Сам кубок “сине-гранатовые“ получат лишь 20 мая после домашнего поединка против Реал Сосьедад.

Ранее сообщалось, что Барселона выставила на трансфер четырех игроков.

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