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Барселона проведет парад в честь золотого дубля

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В понедельник, 30 апреля, игроки Барселоны проедутся в открытом автобусе по улицам города.
Барселона проведет парад в честь золотого дубля
Барселона проведет парад в честь золотого дубля
Getty Images

В матче 35-го тура чемпионата Испании Барселона обыграла Депортиво (4:2) и досрочно обеспечила себе победу в Примере.

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В понедельник, 30 апреля, каталонский клуб проведет парад в честь “Золотого дубля“ - победы в чемпионате страны и Кубке Испании. Команда на открытом автобусе выедет из бизнес-парка World Trade Center в 18:00 по местному времени и проедет по улицам Барселоны.

Сам кубок “сине-гранатовые“ получат лишь 20 мая после домашнего поединка против Реал Сосьедад.

Ранее сообщалось, что Барселона выставила на трансфер четырех игроков.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, парад, чемпионство, вне игры
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