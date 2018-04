В матче 35-го тура чемпионата Испании Барселона обыграла Депортиво (4:2) и досрочно обеспечила себе победу в Примере.

В понедельник, 30 апреля, каталонский клуб проведет парад в честь “Золотого дубля“ - победы в чемпионате страны и Кубке Испании. Команда на открытом автобусе выедет из бизнес-парка World Trade Center в 18:00 по местному времени и проедет по улицам Барселоны.

🚌 Cancel whatever you're doing later and join us at our #7heChamp10ns parade! 👇https://t.co/yqe9svHOYM