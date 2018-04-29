Месси - о чемпионстве Барселоны: Мы были гораздо сильнее конкурентов

Лидер Барселоны Лионель Месси прокомментировал досрочное завоевание чемпионского титула.

Барселона на выезде обыграла Депортиво со счетом 4:2 в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стала чемпионом страны.

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Форвард каталонского клуба Лионель Месси прокомментировал завоевание чемпионского титула.

“Я рад, что мы стали чемпионами. Мы знаем, как тяжело побеждать в Ла Лиге, и мы ценим эту победу.

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Я думаю, что мы были гораздо сильнее конкурентов. Во всех турнирах мы проиграли не так много матчей: один в Кубке Испании и, к сожалению, учитывая нашу хорошую форму, мы неожиданно проиграли в Лиге чемпионов.

Но мы можем гордиться собой, ведь мы стали чемпионами, не проиграв ни одного матча в Ла Лиге, а это очень сложно“, - сказал Месси в интервью для Barça TV.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария досрочно оформила шестое чемпионство подряд.

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