Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси - о чемпионстве Барселоны: Мы были гораздо сильнее конкурентов

Комментариев: 0
Лидер Барселоны Лионель Месси прокомментировал досрочное завоевание чемпионского титула.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Барселона на выезде обыграла Депортиво со счетом 4:2 в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стала чемпионом страны.

Читай также: Месси порадовал фанатов милым рюкзаком

Форвард каталонского клуба Лионель Месси прокомментировал завоевание чемпионского титула.

“Я рад, что мы стали чемпионами. Мы знаем, как тяжело побеждать в Ла Лиге, и мы ценим эту победу.

Читай также: Месси разрешили зарегистрировать торговую марку “Лионель Месси“ спустя семь лет борьбы

Я думаю, что мы были гораздо сильнее конкурентов. Во всех турнирах мы проиграли не так много матчей: один в Кубке Испании и, к сожалению, учитывая нашу хорошую форму, мы неожиданно проиграли в Лиге чемпионов.

Но мы можем гордиться собой, ведь мы стали чемпионами, не проиграв ни одного матча в Ла Лиге, а это очень сложно“, - сказал Месси в интервью для Barça TV.

Ранее сообщалось, что мюнхенская Бавария досрочно оформила шестое чемпионство подряд.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, чемпионство
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь