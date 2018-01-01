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Депортиво - Барселона 2:4 видео голов и обзор матча

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Барселона досрочно оформила чемпионство.

Барселона на выезде обыграла Депортиво со счетом 4:2 в матче 35-го тура чемпионата Испании.

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Хет-трик в этом поединке оформил лидер каталонского клуба Лионель Месси. Благодаря победе “сине-гранатовые“ досрочно завоевали чемпионский титул в Испании.

Депортиво - Барселона 2:4
Голы: Перес, 40, Чолак, 64 - Коутиньо, 7, Месси, 38, 82, 85

Депортиво: Рубен - Хуанфран, Альбентоса, Шер, Луизиньо - Борхес (Андоне, 86), Гильерме (Мунтари, 83), Крон-Дели - Чолак, Валье (Картабия, 86), Перес

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Альба - Дембеле (Д. Суарес, 68), Ракитич (Иньеста, 87), Бускетс, Коутиньо (Паулиньо, 74) - Месси, Л. Суарес

Предупреждения: Шер - Семеду

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Теги: Барселона, Депортиво, чемпионат Испании по футболу, футбол, видео голов, обзор матча
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