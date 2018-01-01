Скоро свадьба: Девушка Роналду продемонстрировала обручальное кольцо
Криштиану Роналду, вероятно, готовится к свадьбе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, с которой у них есть общий ребенок - дочь Алана Мартина.
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Родригес при помощи Storys на своей страничке в Instagram показала подписчикам потрясающее бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.
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Это вызвала множество комментариев и поздравлений с предстоящим радостным событием в жизни пары.
У Роналду помимо дочери от Родригес есть еще трое детей от суррогатной матери.
Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду жалеет о расставании с Ириной Шейк.
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