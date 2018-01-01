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Скоро свадьба: Девушка Роналду продемонстрировала обручальное кольцо

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Джорджина Родригес показала миру бриллиантовое кольцо, которое она носит на безымянном пальце.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду, вероятно, готовится к свадьбе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, с которой у них есть общий ребенок - дочь Алана Мартина.

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Родригес при помощи Storys на своей страничке в Instagram показала подписчикам потрясающее бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

Джорджина Родригес показала бриллиантовое кольцо
Джорджина Родригес показала бриллиантовое кольцо
instagram.com/georginagio/

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Это вызвала множество комментариев и поздравлений с предстоящим радостным событием в жизни пары.

У Роналду помимо дочери от Родригес есть еще трое детей от суррогатной матери.

Ранее сообщалось, что форвард Реала Криштиану Роналду жалеет о расставании с Ириной Шейк.

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Теги: Криштиану Роналду, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол, вне игры, Джорджина Родригес, кольцо, свадьба
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