Реал предложит Манчестер Сити 80 миллионов евро за лучшего молодого игрока Англии

Реал хочет подписать Лероя Сане.

Мадридский Реал хочет подписать 22-летнего полузащитника Манчестер Сити Лероя Сане.

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Как сообщает Manchester Evening News, “сливочные“ готовы предложить порядка 80-ти миллионов евро. Отмечается, что на трансфере хавбека лично настаивает главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан.

В текущем сезоне Сане провел 28 матчей в чемпионате Англии, в которых сумел забить 9 голов и отдать 12 результативных передач.

Напомним, полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане стал лучшим молодым игроком Англии в текущем сезоне.

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