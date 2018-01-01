Президент Барселоны - о Иньесте: Каждый отец хотел бы такого сына
Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу высказал свое мнение относительно полузащитника команды Андреса Иньесты и его возможного трансфера.
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“Андрес Иньеста был самым важным игроком Барселоны с 2004 года. Он играл важную роль в нашей команде при всех ее тренерах, начиная с Франка Райкарда.
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По поводу трансфера заявление должен сделать Андрес, он должен все объяснить. Я не могу ничего сообщить вам. Мы должны уважать его за то, что он сделал для Барселоны. Каждый отец хотел бы такого сына“, - приводит слова Бартомеу Marca.
Напомним, Андрес Иньеста может перебраться в Китай, где будет продвигать собственную марку вина.
Сообщалось, что привлечь Иньесту в команду хочет наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.
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