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Президент Барселоны - о Иньесте: Каждый отец хотел бы такого сына

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Хосеп Мария Бартомеу отказывается комментировать трансфер Андреса Иньесты, но благодарен ему за годы в Барселоне.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу высказал свое мнение относительно полузащитника команды Андреса Иньесты и его возможного трансфера.

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“Андрес Иньеста был самым важным игроком Барселоны с 2004 года. Он играл важную роль в нашей команде при всех ее тренерах, начиная с Франка Райкарда.

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По поводу трансфера заявление должен сделать Андрес, он должен все объяснить. Я не могу ничего сообщить вам. Мы должны уважать его за то, что он сделал для Барселоны. Каждый отец хотел бы такого сына“, - приводит слова Бартомеу Marca.

Напомним, Андрес Иньеста может перебраться в Китай, где будет продвигать собственную марку вина.

Сообщалось, что привлечь Иньесту в команду хочет наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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Теги: Хосеп Мария Бартомеу, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол, Андрес Иньеста
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