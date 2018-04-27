Барселона выставила на трансфер четырех футболистов - СМИ

Каталонский клуб готов расстаться с четырьмя игроками.

В летнее трансферное окно Барселона намерена продать четырех футболистов. По информации Marca, Люка Динь, Андре Гомеш, Алейш Видаль и Йерри Мина покинут каталонский клуб.

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Игрой Гомеша и Видаля лично недоволен главный тренер “сине-гранатовых“ Эрнесто Вальверде. Люка Динь также не сумел себя проявить и показал, что не соответствует уровню клуба. Однако Мине предлагают вариант аренды для того, чтобы он набрался опыта и в будущем попробовал себя в Барселоне.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует заменить Жерара Пике игроком Челси.

Отмечалось, что информация об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера Барселоны является ложью.

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